The Pale Beyond-Trailer stellt euch das frostige Survival-Spiel genauer vor

The Pale Beyond ist ein narratives Survival-Spiel von Bellular Studios und Fellow Traveller, in dem ihr die Kontrolle über ein im ewigen Eis stecken gebliebenes Schiff übernehmt. Der Kapitän ist weg und es liegt an euch, schwieirige Entscheidungen zu treffen und Rohstoffe zu verteilen. Die Crew besteht dabei aus unterschiedlichen Charakteren mit eigenen Ambitionen und Vorstellungen. Das Spiel erscheint am 24. Februar für den PC.