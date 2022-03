17.03.2022 17:00 Uhr

Der Launch-Trailer zu The Quarry, dem neuen Horrorspiel des Until Dawn-Teams von Supermassive Games, stimmt uns auf eine Nacht des Schreckens im Sommercamp ein. Die Betreuerinnen und Betreuer von "Hacket's Quarry" freuen sich auf die Party ihres Lebens, doch statt Flirts und Spaß erwartet sie das blanke Grauen in Form von blutverschmierten Einheimischen und einer weit schlimmeren Bedrohung.

Im Trailer sehen wir wie die neun spielbaren Charaktere ums Überleben kämpfen. Ob sie den Kampf gewinnen, hängt wie bei den anderen Supermassive Games-Titeln vor allem davon ab, welche Entscheidungen wir im Spielverlauf treffen.

Mit The Quarry will das Team zum klassischen Teenie-Horror von Until Dawn zurückkehren und verspricht eine Spielzeit von 8-10 Stunden. Der Titel erscheint am 10. Juni für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und den PC.