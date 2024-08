The Shape of Things ist das perfekte Spiel für entspanntes Rätseln

Inspiriert vom Rubik's Cube macht ihr in The Shape of Things nicht viel mehr als Gegenstände so lange zu drehen, bis sie wieder ganz sind. Habt ihr einen Gegenstand wieder erfolgreich zusammengesetzt, bekommt ihr Münzen, mit denen ihr neue Umgebungen freischalten könnt. Das Ganze ist ein nettes Spiel für zwischendurch und alle, die sich beim Rätseln nicht zu sehr anstrengen wollen.