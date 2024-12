Wer sagt, dass Farming-Spiele immer fröhlich und bunt sein müssen? In The Stillness of the Wind dreht sich alles um Einsamkeit und Verlust auf einem kleinen Hof in der Einöde. Fast schon postapokalyptisch lebt ihr abgeschieden am Rande der Zivilisation, wo nur ab und zu der Postbote Neuigkeiten eurer Familie aus der Stadt vorbeibringt.

The Stillness of the Wind bietet euch keine dutzenden Crafting-Rezepte oder hunderte Stunden Gameplay. Stattdessen legt das Spiel den Fokus auf die emotionale Geschichte und die Atmosphäre der fast schon gespenstischen Leere um euch herum. Falls das spannend für euch klingt, findet ihr den kleinen Indie-Titel bei Steam und auf der Nintendo Switch.