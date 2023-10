The Thaumaturge ist ein Dark-Fantasy-RPG und dank Unreal Engine 5 richtig schick

Im Rollenspiel The Thaumaturge bereist ihr eine Dark-Fantasy-Welt, die an das Warschau des frühen 20. Jahrhunderts angelehnt ist. Das Spiel erscheint am 5. Dezember für den PC und soll Anfang 2024 auch auf PS5 und Xbox Series X/S kommen.

In der Welt des Spiels existieren die sogenannten Salutors, esoterische Wesen, die nur von Thaumaturgen gesehen werden können. Wenig überraschend übernehmt ihr die Kontrolle über genau so einen und werdet in eine düstere Geschichte hineingezogen.

Dabei trefft ihr Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen, sammelt Salutors und nutzt ihre Kräfte in rundenbasierten Kämpfen. Die geistige Gesundheit der Hauptfigur soll dabei immer wieder thematisiert werden. Dank der Unreal Engine 5 sieht das RPG außerdem richtig schick aus.