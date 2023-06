The Vale ist ein Spiel, das allein über den Sound gespielt wird - bald bei Xbox Games With Gold

Xbox Games with Gold beschert euch im Juni mit The Vale: Shadow of the Crown ein ganz besonderes Spielerlebnis. In dem Rollenspiel schlüpft ihr nämlich in die Rolle einer blinden Prinzessin und könnt euch lediglich am Sound orientieren. Ab dem 16. Juni steht der Titel Abonnent*innen zur Verfügung.

Die Geschichte des Spiels handelt vom namensgebenden Reich Vale. Ihr seid dessen Prinzessin, werdet aber bei einer Reise von Banditen überfallen und müsst euch auf eigene Faust auf die Reise zurück in die Hauptstadt machen. Auf dem Weg durch die verschiedenen Regionen trefft ihr auf unterschiedliche Charaktere und müsst euch gegen allerlei Feinde zur Wehr setzen.

Wie das Ganze funktioniert und weitere Infos findet ihr in unserem Special zum Spiel