The Wild at Heart: Trailer zeigt die fantasievolle Welt des Adventures

12.01.2021 21:54 Uhr

Das bereits Ende 2018 angekündigte The Wild at Heart dreht sich um die beiden Kinder Wake und Kirby, die in einer Welt voller magischer Geschöpfe landen und dort das Böse zurückschlagen müssen. Zur Seite stehen den beiden dabei die sogenannten Spritelings, die an Nintendos Pikmin erinnern und die eure Befehle empfangen, um zum Beispiel Loot einzusammeln oder Feinde zu erledigen.