The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S zeigt sich im ersten Trailer

The Witcher 3 erscheint endlich auch auf der PS5 und Xbox Series X/S. In einem neuen Livestream hat sich CD Projekt Red die Zeit genommen, um die ganzen neuen Funktionen zu zeigen. Darunter ist zum Beispiel ein Quick-Menü für Zaubersprüche, Barrierefreiheitsoptionen oder Einstellungen für das HUD.

Neben den technischen Änderungen gibt es aber auch ein paar neue Inhalte. So erwarten euch Skins und eine Questlinie, die an die The Witcher-Serie auf Netflix angepasst sind. Das Upgrade erscheint für alle, die das Spiel bereits besitzen, komplett kostenlos am 14. Dezember. Die Neuerungen werden auf dem PC durch ein Update bereitgestellt.