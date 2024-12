The Witcher 4: Der erste 'echte' Trailer zum neuen RPG ist da

Ein Beben geht durch die Gaming-Landschaft: Während der Game Awards 2024 wird der allererste Trailer zu The Witcher 4 offiziell enthüllt. Auf diese Enthüllung haben Rollenspiel-Fans auf der ganzen Welt lange gewartet!

Und tatsächlich bewahrheitet sich das wahrscheinlich offenste Geheimnis des gesamten Internets: Die neue Hauptfigur von The Witcher 4 ist Ciri, Geralts Ziehtochter.

In bester Anlehnung an den Cinematic Trailer des allerersten The Witcher zeigt der neue Trailer quasi eine ganze Kurzgeschichte im Universum von The Witcher 4. Und mehr wollen wir euch gar nicht verraten.