The Witcher: Monster Slayer - Erster Trailer zum neuen Mobile-Spiel

26.08.2020 16:52 Uhr

Mit The Witcher: Monster Slayer hat CD Projekt Red überraschend ein neues Spiel aus dem The Witcher-Universum für iOS und Android angekündigt. Das Spielprinzip ähnelt dabei stark dem Mobile-Hit Pokémon Go und setzt so auf Augmented Reality. Als Prequel zur The Witcher-Reihe findet das Spiel zeitlich noch vor den Ereignissen rund um Geralt, Ciri und Co. statt und macht es euch zur Aufgabe Elite-Monsterjäger zu werden. Das Release-Datum soll noch 2020 angekündigt werden.