The Witcher Netflix - Erster Trailer enthüllt Release der 2. Staffel

10.07.2021 10:30 Uhr

"Toss a coin to your Witcher

O' Valley of Plenty

O' Valley of Plenty, oh"

Jetzt wo wir alle wieder in The Witcher-Stimmung sind, verraten wir euch die frohe Kunde: Netflix hat im Zuge der ersten WitcherCon das Release-Datum der zweiten Staffel verraten. Los geht's am 17. Dezember 2021. Im ersten Trailer bekommen wir Geralt und Ciri zu sehen, die nach langer Zeit wieder in Kaer Morhen einkehrt.

Alles Wissenswerte über die zweite Staffel haben wir für euch hier zusammengefasst:

- The Witcher Staffel 2: Alle Infos zum Start, Trailer und Besetzung