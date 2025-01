Netflix hat den ersten richtigen Trailer zu The Witcher: Sirens of The Deep veröffentlicht. Darin sehen wir einige Szenen aus dem animierten Film, der am 11. Februar ihre Premiere auf dem Streaming-Dienst feiert. Sirens of the Deep behandelt die Kurzgeschichte "Ein kleines Opfer", das Leseratten aus "Das Schwert der Vorsehung" kennen.

"Wieder mit Doug Cockle als Geralt. Ich bin überzeugt."

Auf YouTube gibt es viele begeisterte Kommentare, Lob gibt es vor allem für ein Detail der Synchro. Im Englischen wird Geralt nämlich von Doug Cockle gesprochen, der dem Hexer bereits in den Witcher-Spielen seine Stimme lieh. Aber auch in der deutschen Version gibt es bekannte Stimmen. Wie in den Spielen spricht Markus Pfeiffer den Hexer, Rittersporn wird hingegen von Dirk Stollberg gesprochen, der dem Barden in der Netflix-Serie vertonte.