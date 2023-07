The Witcher: Trailer zu den finalen Staffel 3-Folgen teast Ende von Henry Cavill an

Am 27. Juli erscheinen die noch fehlenden drei Episoden der dritten Staffel von The Witcher auf Netflix. Schon seit einiger Zeit steht fest, dass es sich dabei um die letzten Folgen mit Henry Cavill in der Hauptrolle des Hexers handelt. Ab Staffel vier, die schon bestätigt wurde, übernimmt Liam Hemsworth den Part.

Wie und ob dieser Übergang in der Serie aufgegriffen wird, ist bisher noch unbekannt, aber der neue Trailer zum Staffelfinale gibt zumindest schon ein paar vage Hinweise dazu. Einen Termin für die nächste Staffel gibt es bisher noch nicht.