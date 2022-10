Them's Fightin' Herds sieht aus wie My Little Pony und setzt auf niedliche Tierchen. Die hauen sich dann allerdings gegenseitig volles Pfund aufs Maul – was nicht nur extrem witzig aussieht, sondern auch überraschend gut funktioniert. Aber das war noch nicht alles: Neben dem 2D-Kampfspielpart erwartet euch auch noch ein Story-Modus à la Zelda, bei dem ihr in der Draufsicht durch die Gegend rennt, mit Leuten quatscht, Missionen erledigt und so weiter. Gibt es für die Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC.