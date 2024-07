Toei Animation veröfffentlicht neuen Trailer zu Dragon Ball Daima und Releasedatum

Toei Animation veröffentlicht am 19.07.2024 eine brandneuen Trailer zur neuen Dragon Ball-Serie Daima und verkündet damit auch den genaueren Releasemonat. Dragon Ball Daima ist das letzte bekannte Projekt vom verstorbenen Mangaka-Legende und Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama.

Um was wird es in Dragon Ball Daima gehen? In der Serie werden Son Goku und seine Freunde durch die Kraft der Dragon Balls in Kinder verwandelt und es scheint als hätte der Saiyajin-Held auch seine Kräfte zum Super Saiyajin verloren. In den vorherigen Trailern kämpft Son Goku nun mit einem magischen Stockt.

Wer und warum der Wunsch geäußert wurde, ist noch nicht bekannt. Son Goku und seine Freunde müssen sich jedenfalls vielen neuen Gegner in der neuen Serie stellen, um sich wieder zurückverwandeln zu können.