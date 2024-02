Die klassischen Action-Adventures Tomb Raider 1-3 stehen jetzt dank des neuen Remasters auch auf modernen Plattformen zur Verfügung.

Die Collection, die Dennis schon gründlich getestet hat, kommt mit einigen Verbesserungen bei der Optik und der Performance, behält sonst aber vieles bei, was die alten Spiele eben ausmacht. In der Rolle von Lara Croft springt, klettert und schießt ihr euch also durch verwinkelte Tempel und Ruinen.

Tomb Raider 1-3 Remastered ist am 14. Februar 2024 für PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch und PC erschienen.