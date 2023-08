Tormented Souls 2 - Nachfolger der fantastischen Resident-Evil-Alternative angekündigt

Tormented Souls bekommt einen Nachfolger! Wie die Entwickler während der Future Games Show auf der gamescom ankündigten, soll Teil 2 des Survival-Horrorsspiels im nächsten Jahr, also 2024 erscheinen.

Der erste Teil schrieb sich auf die Fahne, in die Fußstapfen von Genre-Klassikern wie Resident Evil und Alone in the Dark zu treten – modernisierte das Genre aber mit einer frischen Herangehensweise an die statische Kameraperspektive. Auf Steam wird Tormented Souls 1 momentan mit sensationellen 96 Prozent positiven Bewertungen gefeiert.