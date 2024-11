Towers of Aghasba: Neues Open-World-Spiel für PS5 erscheint heute

Heute erscheint Towers of Aghasba. Zum Early Access-Start gibt es auch gleich einen neuen Trailer. Der zeigt das stimmungsvolle Open World-Spiel für PS5 und PC noch einmal mit all seinen mysteriösen Tieren und exotischen Landschaften. Wir konnten bereits vor Release einen Blick darauf werfen. Wenn ihr mehr zum Spiel erfahren wollt, schaut gerne in unsere Preview.