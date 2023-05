Trackmania rast ab sofort mit Streckeneditor und Crossplay auch auf PS4, PS5 und Xbox

2020 wagte die beliebte Rennspiel-Serie Trackmania den Schritt zum Free-2-Play-Titel mit regelmäßigen Updates und neuen Strecken. Bisher kamen allerdings nur PC-Spieler*innen in den Genuss des neuen Racers. Das ändert sich ab heute, denn ab sofort steht das Spiel auch auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S zur Verfügung.

Wie immer setzt Ubisoft Nadeo bei Trackmania auf eine leicht zu lernende, aber schwer zu meisternde Steuerung. In den Rennen geht es darum, die eigene Bestzeit zu verbessern und in den Online-Leaderboards nach oben zu klettern. Kollisionen mit anderen Fahrer*innen gibt es nicht, aber ihr könnt gegen deren Geister antreten.

Neben High-Speed-Strecken gibt es auch eine Art Battle-Royale-Modus, in dem 60 Racer gleichzeitig ohne Bremse antreten. Wer am weitesten kommt, entscheidet die Runde für sich. Crossplay ist ebenfalls mit an Bord, ihr könnt also gegen Spieler*innen auf anderen Plattformen antreten.

Mit dem Strecken-Editor könnt ihr außerdem eigene Kurse anlegen und diese dann mit anderen teilen. Dabei werden regelmäßig Strecken ausgewählt und der Community präsentiert.