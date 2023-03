Trailer zu Storyteller - In diesem Puzzlespiel müsst ihr Geschichten erzählen

Storyteller ist ein putziges Puzzlespiel, in dem ihr kleine Geschichten lösen müsst und das am 23. Märzfür Nintendo Switch und PC erschienen ist. Die Geschichten sind dabei vorgegeben und werden in kleinen Comicstrips erzählt. Ihr müsst nun Objekte, Umgebungen und Figuren anordnen, um die richtige Geschichte zu erzählen. Jede Figur reagiert dabei anders auf bestimmte Kombinationen, wodurch es viele lustige Momente gibt.