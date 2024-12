Netflix enthüllt mit einem Teaser-Trailer die Anime-Adaption des beliebten Horror-Mangas "Der Sommer, in dem Hikaru starb". Der bekannte Manga des japanischen Autors Mokumokuren kombiniert die Genre Slice of Life mit Horror und übernatürlichen Elementen in einer dramatische Geschichte über zwei Kindheitsfreunde.

Das erwartet euch: In der Geschichte von "Der Sommer, in dem Hikaru starb" geht es um Yoshiki und den namensgebenden Hikaru, die seit Ewigkeiten eine tiefe Freundschaft verbindet. Hikaru verschwindet jedoch für einige Tage in den Bergen und als er nach den Sommerferien wieder auftaucht, wirkt er wie verändert. Yoshiki erkennt seinen alten Freund nicht wieder. Er fragt sich, was mit Hikaru in der Zeit, wo er verschwunden ist, passiert ist und ob der aktuelle Hikaru überhaupt noch die gleiche Person ist, die er als engen Freund kannte?

Der Manga von Momokuren hatte einen starken Start zum Release des Mangas in der Manga- und Anime-Community hingelegt. Schließlich fängt die Geschichte an einem friedlichen Sommertag an und entwickelt sich im Laufe der Zeit zu einem Drama, gefüllt mit Horror, Schmerz und Yoshikis Zweifel, was wirklich wahr ist und was nicht.

Die Anime-Adaption von "Der Sommer, in dem Hikaru starb" ist für den Sommer 2025 auf Netflix in Japan angekündigt. Mit einer weltweiten Veröffentlichung könnt ihr kurze Zeit später rechnen. Bisher gibt es keine genauen Informationen zum eigentlichen Releasedatum, Episodenlänge und deutsche Synchro. Es ist ebenfalls nicht bekannt, ob der Anime auf Crunchyroll erscheinen wird.