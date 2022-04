Trek to Yomi - Das stylishe Samurai-Spiel schnetzelt sich durch 15 Minuten Gameplay

06.04.2022 07:45 Uhr

Devolver Digital ist schon seit längerem nicht mehr der kleine Indie-Publisher mit abgedrehten Pixel-Spielen. Mittlerweile nehmen sie vermehrt Spiele wie Trek to Yomi unter ihre Fittiche.

Dabei handelt es sich um ein 2D-Actionspiel, das eure Samurai-Fantasien wahr werden lässt. Als einzelner Schwertmeister habt ihr eurem verstorbenen Meister geschworen, die Stadt und die Menschen darin vor Angreifern zu schützen. So befindet ihr euch auf einem Pfad voller Rache, Blut und Mord. Das besondere an dem Spiel ist, dass die gesamte Optik in Schwarz-Weiß gehalten ist und somit an klassische Samurai-Filme aus Japan angelehnt ist. Ob euch das gefällt, könnt ihr mit diesem 15 minütigen Gameplay herausfinden.

Trek to Yomi erscheint, wie jetzt bekannt gegeben wurde, am 05. Mai für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC.