Trials of Mana - Trailer stellt die Charaktere des Remakes vor

16.01.2020 09:10 Uhr

Nachdem bereits Secret of Mana eine Neuauflage erhalten hat, bekommt der Nachfolger Trials of Mana am 24. April 2020 ebenfalls ein Remake für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC spendiert.

Nicht nur die Charaktere und Umgebungen wurden von Grund auf neu gestaltet sondern auch das Kampfsystem ist neu. Sobald ihr Gegnern begegnet, springt das Geschehen in eine Arena und ihr könnt euch frei bewegen sowie angreifen. Darüber hinaus gibt es neue Story-Variationen, die das Remake auch für Kenner des Originals interessant machen.