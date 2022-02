Triangle Strategy-Trailer kündigt sofort spielbare Demo an

09.02.2022 23:43 Uhr

Triangle Strategy ist das neue Spiel der Ocotopath Traveller-Macher, das am 4. März 2022 für Nintendo Switch erscheint. In einem finalen Trailer zeigt sich der bildhübsche Titel noch einmal von seiner besten Seite. Das besondere: Die ersten drei Kapitel des Taktik-RPGs können in einer ausführlichen Demo gespielt und der Fortschritt ins Hauptspiel übertragen werden.