Überzeugt LEGO: Horizon Adventures zwei Wochen vor Release? Wir haben den Koop gezockt!

Mit LEGO: Horizon Adventures kehrt Aloy dieses Jahr neben dem Remaster von Zero Dawn gleich nochmal auf unsere Bildschirme zurück. In dem Action-Adventure von Studio Gobo und Guerrilla erleben wir ihre Geschichte in typischer LEGO-Interpretation mit jeder Menge Humor - und mit einem Koop-Modus. Damit bringt Publisher Sony nicht nur sein erstes eigenes LEGO-Spiel raus, sondern sorgt auch gleich mal für die erste Mehrspieler-Premiere in der Horizon-Serie.

Wir haben LEGO: Horzion Adventures bereits 90 Minuten lang ausprobiert und fassen im Vorschau-Video zusammen, warum ihr euch auf den Release am 14. November 2024 auf PC, PS5 und Nintendo Switch freuen könnt und wo es beim Anspielen noch ein paar Sorgenpunkte gab.

Falls ihr euch noch gerne unsere schriftliche Preview durchlesen wollt, geht's hier entlang.