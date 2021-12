Uncharted-Trailer zum Film zeigt Mark Wahlberg erstmals als Schnurrbart-Sully

24.12.2021 08:40 Uhr

Der erste offizielle Trailer zum Uncharted-Film ließ Fans der Spiele eines besonders vermissen: Sully's Schnurrbart. Der Mentor und Vaterersatz von Nathan Drake (Tom Holland, u.a. Spider-Man: No Way Home), wird in der Spieleverfilmung von Mark Wahlberg (Transformers 5: The Last Knight) verkörpert, zeigte sich bisher aber sehr glattrasiert. Im neuen Trailer ist nun Schluss damit.

Das Abenteuer-Duo bekommt es auf der Suche nach Magellans Schatz mit Antonio Banderas (Killer's Bofyguard 2) zu tun, der den Bösewicht Moncada spielt. Ebenfalls mit dabei sind Sophia Ali (Wahrheit oder Pflicht) und Tati Gabrielle (Chilling Adventures of Sabrina).

Der Uncharted-Film soll am 17. Februar 2022 in den Kinos starten.