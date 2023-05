Undawn ist ein Survival-Shooter im Stil von I am Legend - sogar mit Will Smith!

Level Infinite und Lightspeed Studios haben mit Undawn ein neues Survival-RPG mit offener Welt und Will Smith in der Hauptrolle für PC und Mobile angekündigt. Der Titel startet am 15. Juni und ihr könnt euch jetzt schon dafür registrieren. Im Trailer werden keine Spielszenen gezeigt und auch auf der offiziellen Website gibt es nur ein paar wenige Screenshots.

Offenbar könnt ihr die offene Welt von Undawn zu Fuß und mit Fahrzeugen erkunden, müsst euch um eure Gesundheit kümmern und eine Basis errichten. Die müsst ihr dann Nachts vor Feinden verteidigen. Neue Ausrüstung und Ressourcen könnt ihr plündern. Welche Rolle Will Smith am Ende spielt, ist bisher nicht abzusehen.