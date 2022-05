Unexplored 2 - Trailer zeigt, dass das Roguelike endlich den Early Access verlässt

24.05.2022 17:08 Uhr

Roguelike-Fans, die auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind, sollten sich mal Unexplored 2 näher anschauen.

Dahinter verbirgt sich ein prozedural generiertes Open World-RPG aus der isometrischen Ansicht. Ihr lauft mit eurer Figur herum und erkundet die unterschiedlichen Gebiete, besiegt Gegner, sammelt Loot und levelt dabei auf. Vor jeder neuen Herausforderung bereitet ihr euch im Dorf vor und kauft dort zum Beispiel Ausrüstung für das anstehende Abenteuer.

Unexplored 2 ist schon länger auf dem PC im Early Access und verlässt diesen am 27. Mai. An dem Tag erscheint das Spiel nach Epic Games-Exklusivität auf vielen weiteren Plattformen, darunter auch Steam. Zudem interessant für Xbox-Fans ist, dass Unexplored 2 auch auf der Konsole erscheinen wird – und zwar genau eine Woche später. So ist der Releasetermin angesetzt für den 3. Juni für Xbox One und Xbox Series X/S.