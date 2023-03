Unreal Editor für Fortnite - Kurzer Teaser zeigt die Möglichkeiten der Anwendung

Epic hat den Unreal Editor für Fortnite (UEFN) gestartet. Dabei handelt es sich um eine PC-Anwendung, mit der ihr eure eigenen UE5-Kreationen erstellen könnt. Das Tool soll mit der Zeit noch ausgebaut werden, aber jetzt schon eine große Bandbreite an Möglichkeiten bieten.

Wie im Kreativmodus von Fortnite könnt ihr von der einfach Shooter-Map bis zum eigenen kleinen Spiel so ziemlich alles entwerfen und teilen, was euch so vorschwebt.