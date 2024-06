Unsere leicht holprige Probefahrt mit Test Drive Unlimited Solar Crown

Test Drive Unlimited Solar Crown setzt die traditionsreiche Rennserie nach 13 Jahren Pause fort. Dabei geht es den Weg der Unlimited-Vorgänger konsequent weiter: Es bietet erneut eine riesige Open World, dieses Mal geht es nach Hong Kong, und bietet haufenweise Flitzer und Rennen an.

Erstmals baut die Reihe komplett auf den Mehrspieler und bezeichnet sich selbst als MMO. Ohne Internetanbindung können wir Solar Crown entsprechend nicht starten. Dafür tauschen wir uns in den zahlreichen Hubs mit anderen Spielern aus und treten automatisch gegen echte Menschen in den Rennen an.

Im Zuge des Steam Next Fests kann man eine Demo von Solar Crown bereits anspielen, was wir kurzerhand gemacht haben. Am Ende sind wir mit gemischten Gefühlen aus der Version herausgegangen. Wieso, zeigen wir euch hier!