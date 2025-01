Until Dawn-Film enthüllt ersten richtigen Trailer und verrät baldigen Release

Noch in diesem Jahr will Sony einen Kinofilm zum Horrorspiel Until Dawn auf die große Leinwand bringen – und zwar weltweit am 25. April 2025. Die ersten Bilder aus dem Teenie-Slasher könnt ihr euch jetzt im offiziellen Trailer anschauen.

Der Film entsteht unter der Regie von David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle 2). Mit von der Partie ist unter anderem Peter Stormare, der euch aus Fargo oder Prison Break bestens bekannt sein dürfte.

Wie gefallen euch die ersten Bilder zu Until Dawn? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!