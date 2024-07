Uvogin verprügelt seine Gegner als neuen spielbaren Charakter in Hunter x Hunter Nen x Impact

Im neuen Trailer zu Hunter x Hunter Nen x Impact wurde nicht nur die talentierte Kämpferin Machi Komacine als spielbare Figur vorgestellt, sondern auch der berüchtigte Uvogin. Mit seiner puren Muskelkraft und brutalen Schlägen zermürbt er seine Gegner im Kampf.

In Hunter x Hunter Nen x Impact treten Teams aus jeweils 3 Figuren aus der beliebten Serie in einem 1 vs 1 gegeneinander an. Im Kampf kann der Spieler oder Spielerin die anderen Mitglieder des Teams frei einwechseln oder mit einer Assist-Attacke Kombos erweitern. Bezeichnet wird es offiziell als 2D-Fighter.

Das Spiel wird auf Nintendo Switch, PS5 und auf PC via Steam erhältlich sein.