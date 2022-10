Valkyrie Elysium - Ab sofort könnt ihr als Walküre die Welt vor dem Untergang bewahren

Valkyrie Elysium ist ein neues Action-RPG von Square Enix, das am 29. September für PS4 und PS5 veröffentlicht wurde und am 11. November auch für den PC erscheint. Wir schlüpfen in die Rolle einer Walküre, die der Göttervater Odin mit letzter Kraft erschafft, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren.

Der Titel setzt auf einen schicken Cel-Shading-Look und schnelle, actionreiche Kämpfe. Besonders daran sind die Begleiter, die man im Verlauf der Geschichte einsammeln kann und dann direkt in den Gefechten einsetzt.