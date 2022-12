Vampire Survivors: Action-Kracher ist kostenlos auf dem Handy - und schon jetzt spielbar! Alexander Bernhardt

12.12.2022 | 11:45 Uhr 0 0

n-lg-up js-ga-view xmas-actionwidget-mobile" style="border: none; overflow: hidden;" data-category="xmas2022-widgets-actionwidget-mobile" data-label="Zum Kalender" width="100%" height="442">

Die Game Awards-Show hat dieses Jahr einige Trailer und Ankündigungen bereit gehalten. Eine davon war der überraschende Release von Vampire Survivors auf dem Handy. Es ist nämlich mit der Ankündigung schon in den Stores erschienen, ihr könnt es also direkt herunterladen! Das Actionspiel konnte in unserem Test bereits überzeugen, jetzt ist der Titel auch auf iOS und Android spielbar - und das kostenlos.