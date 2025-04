Vater nutzt die Zeichnungen seiner 4-jährigen Tochter als Grafik für dieses wunderschöne Adventure

Wenn ihr auf der Suche nach wirklich einzigartigen und kreativen Spielen seid, solltet ihr dem kleinen Open-World-Adventure Odd Dorable mal einen Besuch abstatten. Hier geht es allerdings weniger um das Gameplay oder besondere Features, sondern um den wunderbaren Grafikstil.

Die Assets der Spielwelt bestehen nämlich aus den Zeichnungen eines vierjährigen Mädchens. Dessen Vater, Artur Latkovsky, hat sich eigenen Aussagen nach die fantasievollen Bilder seiner Tochter geschnappt, animiert und baut daraus ein kleines Spiel.

In Odd Dorable erkundet ihr eine offene Welt und helft der Prinzessin dabei, all ihre magischen Süßigkeiten wiederzufinden. Einige Gameplay-Ideen stammen ebenfalls von der Künstlerin, beispielsweise könnt ihr nach Geburtstagstorten angeln. Laut Beschreibung erwarten euch ungefähr 30 Minuten bis 1 Stunde Spielzeit. Es geht hier also wirklich vor allem um die sympathische Kernidee.

Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklung und hat keinen Release-Termin. Die Steam-Seite ist aber schon online.