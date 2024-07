Visions of Mana stellt kurz vor Release neue Kampf-Fähigkeiten genauer vor

Mit Visions of Mana kommt am 29. August nach langer, langer Wartezeit ein neuer Serienteil auf PS4, PS5, Xbox Series X/S und PC. Wollt ihr euch vorab schon einmal anschauen, was das Kampfsystem so alles auf dem Kasten hat, empfehlen wir euch den jüngst veröffentlichten Trailer zum Action-Rollenspiel von Square Enix.