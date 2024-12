Vollkommen neues Fortnite-Spiel angekündigt: Ego-Shooter soll mit CSGO und Valorant konkurrieren

Fortnite steht wie fast kein anderes Spiel für Battle Royale-Schlachten. Mit Fortnite Ballistic will das Unternehmen nun auch in einem anderen Shooter-Subgenre mitmischen und Spielen wie CSGO und Valorant ordentlich Konkurrenz machen.

Ballistic ist nämlich ein rundenbasierter First-Person-Shooter mit 5vs5-Matches – mit und ohne Ranglistenspiel. Ziel ist es, als Angreifer- oder Veteidiger-Team das sogenannte Risspunktgerät zu platzieren und detonieren zu lassen oder die anderen davon abzuhalten. Da wir nicht respawnen können, kann eine Runde auch enden, wenn alle Teamlitglieder erledigt wurden.

Dazu stehen uns allerhand Waffen und Gadgets zur Verfügung, die wir uns durch Eliminierungen verdiente Credits kaufen. Wir können uns aber auch fallengelassene Waffen stibitzen. Überleben wir eine Runde, behalten wir unsere Ausrüstung – ausgenommen Verbrauchsgegenstände.

Euren Charakter könnt ihr dabei mit Outfits, Schuhen, Rücken-Accessoires und mehr individualisieren, die ihr ohnehin schon in Fortnite besitzt. Alle gespeicherten Looks eures Spinds werden übertragen.

Mit diesem kleinen Cinematic-Teaser enthüllte Epic Games nicht nur das neue Fortnite-Spiel, sondern kündigte direkt den Start des Early Access am 11. Dezember an. Die Uhrzeit hat Epic Games noch nicht verraten. Auf GamePro werden wir euch in einem Live-Ticker darüber aber auf dem Laufenden halten.

Für noch detailliertere Informationen könnt ihr bei Epic Games alles nachlesen.