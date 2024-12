Wargaming tauscht im neuen Spiel Panzer und Schiffe gegen riesige Roboter aus

Im neuen Trailer zu Steel Hunters stellt Wargaming ordentlich Action in den Mittelpunkt. In diesem kostenlosen PvPvE-Shooter kämpft ihr in futuristischen Mechs auf einer verlassenen Erde um wertvolle Beute und müsst eure Rivalen geschickt ausmanövrieren – oder zu Schrott verarbeiten.

Sechs Teams aus je zwei Spielern treten in intensiven Gefechten gegeneinander an, doch nur ein Duo kann am Ende triumphieren.