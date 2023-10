Warm Snow ist eine Hades-Alternative mit Samurai-Setting und ab sofort erhältlich

Warm Snow ist ein auf dem PC erfolgreiches und beliebtes Action-RPG mit Roguelike-Mechaniken, das am 20. Oktober auch für Nintendo Switch und PlayStation erschienen ist. Die stylische Comic-Ästhetik erinnert stark an Supergiants Hit Hades, das Setting ist allerdings ein anderes.

Warm Snow schickt euch in ein fernöstlich inspiriertes Dark-Fantasy-Universum, in der sich der mysteriöse 'warme Schnee' ausbreitet und Menschen in Monster verwandelt. Als Krieger namens Bi-an ist es eure Aufgabe, eine Lösung zu finden und die Welt zu retten.