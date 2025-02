Mit der ersten Season von Marvel Rivals wurden vier ganz besondere Helden angekündigt. Während Mister Fantastic und Invisible Woman bereits zum Start der Saison die Ehre hatten, ziehen die übrigen zwei der Fantastic Four jetzt nach.

Ben Grimm alias The Thing wird wenig überraschend als neuer Tank dazukommen, denn der steinerne Körper ist von Natur aus ein riesiger Schutzschild für seine Gefährten. Sein Moveset in Marvel Rivals ist dem eines Schwergewicht-Boxers entlehnt und er ist dazu in der Lage Teammitglieder durch die Luft zu werfen. Mit seiner Ulti stürmt er ins gegnerische Team und zermalmt alles, was ihm dabei in den Weg kommt.

The Thing kommt am 21. Februar zu Marvel Rivals.