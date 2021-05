von Jonas Gössling,

29.05.2021 13:15 Uhr

Mit Horizon Forbidden West erscheint der Nachfolger zu einem der wenigen Open-World-Titel, die Handlung und Gameplay gut miteinander vereint haben. Weil das eben in Zero Dawn so gut geklappt hat, setzt Teil zwei auch mehr auf Evolution statt Revolution. Heißt: Er erfindet das Rad nicht neu, sondern verbessert die Reihe eher im Detail. Ein ausführlicher Gameplay-Trailer und die Kommentare der Entwickler haben nun erstmals gezeigt, was genau damit gemeint ist.

In Forbidden West werden wir tauchen können, eine neue offene Welt erkunden, neue Feinde besiegen und einem neuen Plot folgen. Was ihr sonst noch zum heiß erwarteten Sony-Exclusive wissen solltet und welche Fragen noch offen bleiben, seht ihr in dieser Trailer-Analyse.