Wasteland 3 - Neuer Trailer stellt den Koop-Modus genauer vor

22.08.2020 11:45 Uhr

Vor dem Release von Wasteland 3 am 28. August 2020 für PS4, Xbox One und PC hat Entwickler inXile einen neuen Trailer veröffentlicht, der uns auf den Koop-Modus des postapokalyptischen Rollenspiels einstimmt. Zwar könnt ihr auch ohne Begleitung durch das eisige Ödland Colorados stapfen, wer will, kann sich aber jederzeit Unterstützung in Form eines zweiten Spielers an die Seite holen.

Wollt ihr mehr über Wasteland 3 wissen, hier stellen wir euch das RPG genauer vor:

