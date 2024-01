Wenn ihr This War of Mine mochtet, könnte War Hospital genau das richtige für euch sein

War Hospital ist ein Echtzeit-Strategiespiel, das am 11. Januar für PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheint und in dem ihr als Leiter eines Feldlazaretts im Ersten Weltkrieg wichtige und oft schwierige Entscheidungen treffen müsst. Vorräte, Platz und Personal sind knapp und es so könnt ihr nie allen die volle Pflege und Aufmerksamkeit geben.

Durch den ernsten Umgang mit den schwierigen Themen Krieg, Tod und psychische Gesundheit erinnert der Titel, der von Nacon herausgegeben wird, an This War of Mine aus dem Jahr 2014. Um eine möglichst realistische Abbildung des Kriegs zu ermöglichen, haben die Entwickler*innen eng mit dem Imperial War Museum zusammengearbeitet.