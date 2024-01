Wenn Minecraft und No Man's Sky ein Kind hätten, wäre es wohl dieses Spiel

Das ambitionierte Sandbox-Abenteuer PlanetSmith möchte zwei besondere Gaming-Phänomene der letzten 15 Jahre zusammenführen: Minecraft und No Man's Sky.

Wie im Weltraum-Erkundungsspiel von Hello Games könnt ihr ganze, pozedural generierte Planeten erkunden, die wie in Minecraft aus Blöcken aufgebaut sind. Dem Bau von riesigen Projekten sind im Grunde also kaum Grenzen gesetzt. Ob es auch interplanetare Reisen geben wird, ist bislang nicht ganz klar.

PlanetSmith soll 2024 auf dem PC in den Early Access starten. Die Finanzierung soll über Kickstarter gewährleistet werden.