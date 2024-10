Wenn Stalker 2 das Niveau halten kann, wird es ein Hit

Stalker 2 hat sich vor allem zwei Ziele gesetzt: Es will besser, größer und hübscher als alle Vorgänger zusammen werden. Gleichzeitig will es auch Neueinsteiger anziehen. Keine schlechte Idee, immerhin liegt der letzte Ableger Call of Prypjat schon 15 Jahre zurück.

Kollegin Natalie von der GameStar hat die Entwickler GSC Game World in Prag besucht und konnten die ersten drei Stunden von Stalker 2 ausprobieren. Und wenn der von uns gespielte Abschnitt repräsentativ fürs gesamte Spiel ist, dann kommt da so einiges auf uns zu. Neben Natalies ausführlicher Preview findet ihr deswegen hier auch ein Video von Jonas, der auch in Prag war und euch einiges zu erzählen hat.