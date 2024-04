What the Car? könnte eines der witzigsten Spiele des Jahres werden

What the Car? beweist mit einem neuen Trailer, dass der abgedrehte Titel eines der lustigsten Spiele im Jahr 2024 werden könnte.

Wie es der Name schon verrät, seid ihr im Spiel in erster Linie in einem Auto unterwegs. Das benutzt allerdings nicht seine vier Räder, sondern läuft und springt auf zwei Beinen durch bunte und abgedrehte Levels. Ihr macht also so ziemlich alles, was man von einem Auto eigentlich nicht erwarten würde und das sieht auch noch schreiend komisch aus.

What the Car? erscheint am 5. September 2024 für den PC.