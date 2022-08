Where Winds Meet angekündigt: Trailer zeigt einen Mix aus Sekiro & Ghost of Tsushima

Während der Opening Night Live der Gamescom gab es auch den ein oder anderen neuen Titel zu sehen. Eines davon ist Where Winds Meet. Das Open-World- Rollenspiel vom Studio Everstone Games erinnert dabei auf dem ersten Blick an Sekiro: Shadows Die Twice und Ghost of Tsushima, welche ebenfalls Third-Person-Spiele mit asiatischem Setting sind.

Im Gegensatz zu letzterem befindet ihr euch aber nicht auf japanischem, sondern auf chinesischem Boden. Genauer gesagt in der nördlichen Song-Dynastie, die circa um die erste Jahrtausendwende existierte. Im Trailer seht ihr auch schon ein wenig Gameplay, welches scheinbar einen übernatürlicheren Weg einschlägt als Ghost of Tsushima.

Ein Releasetermin zu Where Winds Meet ist noch nicht bekannt.