Wie P.T. - Supernormal ist ein optisch beeindruckendes Horrorspiel

Supernormal ist ein neues Horrorspiel, das am 8. Januar auf dem PC erscheint und euch in der First-Person-Perspektive in ein gruseliges Apartment entführt. Ihr spielt als Detective Wyatt und versucht, das Verschwinden der Tochter von Masato Sakamoto aufzuklären.

Dafür untersucht ihr eine scheinbar harmlose Wohnung, die dank der Unreal Engine 5 optisch beeindruckend realistisch wirkt. Natürlich birgt die Geschichte ein finsteres Geheimnis. Auch beim Gameplay gibt es einen interessanten Twist: Mit einem Mikrofon könnt ihr direkt mit übernatürlichen Wesen kommunizieren und so Hinweise sammeln.