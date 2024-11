Wir verraten euch den schönsten Grafik-Effekt, den fast alle Spiele vergessen!

Mündungsfeuerschatten sind sehr selten in Spielen! Doch unser Video-Redakteur Christian Fritz Schneider liebt sie und freut sich wie ein Schnitzel, wenn er sie in Spielen entdeckt, beispielsweise bei Killzone 2, den alten Stalker-Teilen oder auch in den Nightdive-Neuauflagen von Klassikern wie Quake 1 und 2.

Und weil sich Fritz so sehr für Mündungsfeuerschatten begeistern kann, dass er dafür sogar eher durchwachsene Spiele wie Aliens: Colonial Marines nochmal rausholt, gibt es jetzt endlich die Ode an die Mündungsfeuerschatten als Video - viel Spaß!