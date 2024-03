Wir wissen nicht genau, was Unables ist, aber nach dem Trailer wollen wir es unbedingt spielen

Das bunte Puzzlespiel Unables liefert schon jetzt einen der unterhaltsamsten Trailer des Jahres. Der Titel ist ab sofort auf so ziemlich allen Plattformen verfügbar.

Unables spielt in einem Universum, in dem alle Einwohner*innen schrecklich faul sind. So faul, dass sie nicht mal auf eure Eingaben reagieren. Die einzige Möglichkeit, sie zu bewegen, besteht daher darin, die Welt um sie herum auf den Kopf zu stellen. Dadurch löst ihr physikbasierte Rätsel und löst allerlei witzige Momente aus.

Unables ist am 14. März 2024 für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erschienen.